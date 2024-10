Superguidatv.it - Endless Love, anticipazioni puntate dal 12 al 18 ottobre 2024: Kemal a un passo dalla verità su Deniz (ma Asu manda a monte il suo piano)

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Cosa accadrà prossimamente nella serie tv turca(Kara Sevda)? Nella settimana che va dal 12 al 18riflettori puntati su, che finalmente riuscirà ad avere in mano la prova per poter dimostrare cheè sua figlia. Soydere riuscirà a impossessarsi del ciuccio della bambina, ma Asu complotterà con Emir perre ai suoi piani. Trame settimanalifino al 18Ledal 12 al 18rivelano chenon sarà disposto ad arrendersi facilmente, né davanti ai sentimenti che prova per Nihan né nella ricerca dellasulla paternità della piccola. Soydere giurerà così amore eterno a Nihan, ma lei non riuscirà a contraccambiare i suoi sentimenti a causa del timore di ciò che il marito potrebbe fare alla piccola