Arezzo, 11 ottobre 2024 – E' la Val di Chio la vittima principale dell'ondata di maltempo che, ieri sera, ha colpito la Valdichiana Aretina e Senese. Dopo le 18.00 una pioggia intensa e violenta, concentrata su una superficie estremamente ristretta, ha messo sotto stress il reticolo idrografico minore, sorvegliato speciale dai tecnici del Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno che, per l'intera serata, hanno monitorato il livello dei corsi d'acqua. L'attenzione si è concentrata soprattutto sul territorio di Castiglion Fiorentino, dove le maggiori criticità si sono riscontrate sul torrente Vingone e sui suoi affluenti ; di Foiano della Chiana, dove ad andare in sofferenza è stato il Rio di Quarata; di Sinalunga dove a destare preoccupazione erano Foenna e Salarco.

