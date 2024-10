Lanazione.it - Dengue, l’acqua ferma i trattamenti. Si riparte oggi con fogne e giardini. Disinfestazioni anche all’università

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Temporaneo stop, ieri, per lemesse in atto dopo la scoperta di un nucleo familiare di tre persone, residenti a Sesto, affetto dal virus della. Su indicazioni della Asl, infatti, le operazioni si sonote per il maltempo della mattina perché questo tipo di interventi non può essere effettuato con la pia. Confidando in un meteo più favorevole si dovrebbe ripartireper concludere la disinfestazione in tempi brevi: probabilmentein questa stessa giornata. Gli interventi interessano aree pubbliche (in particolaree caditoie) maaree esterne private, come cortili,e pertinenze su due aree localizzate nel centro cittadino e una all’interno del polo scientifico universitario a partire da viale delle Idee.