Cos’è Nihon Hidankyo e perché ha vinto il premio Nobel per la Pace 2024

Il premio Nobel per la Pace 2024 è stato assegnato Nihon Hidankyo, l'organizzazione giapponese dei sopravvissuti di Hiroshima e Nagasaki nata per portare avanti il ricordo di quella tragedia attraverso testimonianze dirette. Ad essere premiato è il messaggio che portano avanti i sopravvissuti per creare un mondo libero dalle armi nucleari tramite la loro storia di sofferenza e resilienza.

