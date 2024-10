Conti spiati: Bonelli, 'c'è anche il mio, Meloni non faccia vittima ma agisca per sicurezza' (Di venerdì 11 ottobre 2024) Roma, 11 ott. (Adnkronos) - "Ho appreso che il mio conto corrente e' tra quelli spiati insieme alla premier Meloni e altri esponenti politici bipartisan. La Meloni invece di fare politica con il vittimismo, si ricordi che governa e invece di far post sui social dovrebbe rendere più sicura la rete informatica!". Così Angelo Bonelli sui social. Liberoquotidiano.it - Conti spiati: Bonelli, 'c'è anche il mio, Meloni non faccia vittima ma agisca per sicurezza' Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Roma, 11 ott. (Adnkronos) - "Ho appreso che il mio conto corrente e' tra quelliinsieme alla premiere altri esponenti politici bipartisan. Lainvece di fare politica con il vittimismo, si ricordi che governa e invece di far post sui social dovrebbe rendere più sicura la rete informatica!". Così Angelosui social.

