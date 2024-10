“Che c***o è, dai!”. Massimiliano Ossini ‘scoppia’ a Ballando con le stelle. Mai visto così, è una furia con Selvaggia Lucarelli (Di venerdì 11 ottobre 2024) Ballando con le stelle, Massimiliano Ossini sbrocca contro la giuria. E non c’è niente da fare. Vi abbiamo appena finito di raccontare di come sia scoppiata la pace tra Selvaggia Lucarelli e Asia Argento che subito esplode un’altra furiosa polemica sullo show del prime time di sabato su Rai1. Come molti sanno Asia e Selvaggia hanno avuto uno scontro quando l’inflessibile giudice bocciò la sua performance. Poi nella puntata di giovedì 10 ottobre di “Donne sull’orlo di una crisi di nervi“, condotta su Rai3 da Piero Chiambretti, Selvaggia Lucarelli e Asia Argento hanno sepolto l’ascia di guerra. Si sono spiegate, si sono capite, insomma, uno di quei momenti rari che vanno ricordati Ma subito ecco che su Ballando con le stelle irrompe il Massimiliano Ossini ‘furioso’. Andiamo a vedere perché il conduttore Rai si è tanto alterato Leggi anche: “Con quei genitori”. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di venerdì 11 ottobre 2024)con lesbrocca contro la giuria. E non c’è niente da fare. Vi abbiamo appena finito di raccontare di come sia scoppiata la pace trae Asia Argento che subito esplode un’altra furiosa polemica sullo show del prime time di sabato su Rai1. Come molti sanno Asia ehanno avuto uno scontro quando l’inflessibile giudice bocciò la sua performance. Poi nella puntata di giovedì 10 ottobre di “Donne sull’orlo di una crisi di nervi“, condotta su Rai3 da Piero Chiambretti,e Asia Argento hanno sepolto l’ascia di guerra. Si sono spiegate, si sono capite, insomma, uno di quei momenti rari che vanno ricordati Ma subito ecco che sucon leirrompe il‘furioso’. Andiamo a vedere perché il conduttore Rai si è tanto alterato Leggi anche: “Con quei genitori”.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Massimiliano Ossini contro giuria Ballando e stoccata a Friedman (VIDEO) - Il disappunto del conduttore è emerso chiaramente mentre si trovava nella sala delle stelle, in contemporanea alla diretta su Rai1. Più che apparire come un concorrente competitivo e determinato, Ossini sembra aver assunto il ruolo del 'perfettino', incapace di accettare le critiche e i giudizi negativi. (Tvpertutti.it)

Massimiliano Ossini contro la giuria di Ballando e i voti a Friedman - Stoccata alla quale ovviamente la Bruganelli (che poi avrebbe attaccato Selvaggia a La Vita in diretta innescando la sua reazione) non si è sottratta: Ma perché loro (i membri della giuria, ndDM) vogliono essere protagonisti… è quello. Proprio per questo, Massimiliano Ossini – in coppia con Veera Kinnunen nel talent show di Rai1 – sembra avere individuato un ‘primo bersaglio’ da ... (Davidemaggio.it)

Chi è Massimiliano Ossini? Età - vita privata e Instagram - Chi è Massimiliano Ossini e cosa sappiamo sul suo conto L'articolo Chi è Massimiliano Ossini? Età, vita privata e Instagram proviene da Novella 2000. . (Novella2000.it)