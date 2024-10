Caso pandoro Ferragni, la corte d’appello di Torino respinge il ricorso civile di Balocco (Di venerdì 11 ottobre 2024) La corte d’appello di Torino ha respinto il ricorso presentato dall’azienda dolciaria Balocco contro la decisione del tribunale civile di primo grado che aveva accolto parzialmente l’istanza di azione inibitoria collettiva, presentata dall’associazione dei consumatori Codacons e da Adusbef, l’Associazione utenti dei servizi radiotelevisivi. Il Caso riguarda il pandoro pubblicizzato tramite una collaborazione con l’influencer Chiara Ferragni nel 2022. Balocco e l’imprenditrice sono accusati di aver comunicato in maniera scorretta il legame tra la vendita del prodotto e un’iniziativa di beneficenza in favore dell’ospedale pediatrico Regina Margherita di Torino. La corte d’appello di Torino respinge il ricorso di Balocco Rimane per ora valido il giudizio di primo grado della giustizia civile di Torino sull’istanza inibitoria collettiva presentata da Codacons e da Adusbef contro Balocco. Quifinanza.it - Caso pandoro Ferragni, la corte d’appello di Torino respinge il ricorso civile di Balocco Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Ladiha respinto ilpresentato dall’azienda dolciariacontro la decisione del tribunaledi primo grado che aveva accolto parzialmente l’istanza di azione inibitoria collettiva, presentata dall’associazione dei consumatori Codacons e da Adusbef, l’Associazione utenti dei servizi radiotelevisivi. Ilriguarda ilpubblicizzato tramite una collaborazione con l’influencer Chiaranel 2022.e l’imprenditrice sono accusati di aver comunicato in maniera scorretta il legame tra la vendita del prodotto e un’iniziativa di beneficenza in favore dell’ospedale pediatrico Regina Margherita di. LadiildiRimane per ora valido il giudizio di primo grado della giustiziadisull’istanza inibitoria collettiva presentata da Codacons e da Adusbef contro

