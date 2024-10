Calcio | primo incontro Figc-componenti su modifica statuto

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Una riunione interlocutoria, unpasso nel percorso che porterà prima al Consiglio del 28 ottobre e poi all’Assemblea straordinaria del 4 novembre. Oggi alle 11 i numeri uno delledelitaliano si sono riuniti in, in via Allegri, per undurato circa un’ora con il presidente federale Gabriele Gravina. Sul tavolo c’è il tema delladello, ma di percentuali e pesi elettorali non si è ancora parlato. Nella riunione operativa di oggi si è discusso piuttosto di concetti e principi generali per le modifiche di sistema. Un modo per avere le idee più chiare in vista del Consiglio dal quale uscirà la proposta federale da portare in Assemblea. Prima però ci saranno altre riunioni: sarà fissato un calendario di incontri nel corso dei quali si lavorerà per trovare una soluzione condivisa.