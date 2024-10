Bergamo, assegnato l’appalto per la realizzazione della nuova piattaforma ecologica (Di venerdì 11 ottobre 2024) Bergamo. Si è conclusa con l’assegnazione all’ impresa Carba SRL di Soncino la gara di appalto affidato in forma di Accordo Quadro, indetta dal Comune di Bergamo lo scorso 22 agosto, per la realizzazione del nuovo Centro di Raccolta e del nuovo Centro del Riuso in via Zanica/via Cremasca. I progetti saranno finanziati per il 60% tramite fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), concessi dal Ministero della Transizione ecologica (MASE), nell’ambito degli investimenti per la missione M2C1 legata all’agricoltura sostenibile e all’economia circolare, e della misura I1.1 che prevede la realizzazione di nuovi impianti per la gestione dei rifiuti e l’ammodernamento di quelli esistenti. Il restante 40% sarà coperto dal Comune di Bergamo. L’importo complessivo dei lavori ammonta a circa 2.800.000 euro. Bergamonews.it - Bergamo, assegnato l’appalto per la realizzazione della nuova piattaforma ecologica Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di venerdì 11 ottobre 2024). Si è conclusa con l’assegnazione all’ impresa Carba SRL di Soncino la gara di appalto affidato in forma di Accordo Quadro, indetta dal Comune dilo scorso 22 agosto, per ladel nuovo Centro di Raccolta e del nuovo Centro del Riuso in via Zanica/via Cremasca. I progetti saranno finanziati per il 60% tramite fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), concessi dal MinisteroTransizione(MASE), nell’ambito degli investimenti per la missione M2C1 legata all’agricoltura sostenibile e all’economia circolare, emisura I1.1 che prevede ladi nuovi impianti per la gestione dei rifiuti e l’ammodernamento di quelli esistenti. Il restante 40% sarà coperto dal Comune di. L’importo complessivo dei lavori ammonta a circa 2.800.000 euro.

