Beach soccer, qualificazioni Mondiali: l'Italia batte la Bielorussia, per gli azzurri decisiva la sfida contro la Svizzera (Di venerdì 11 ottobre 2024) l'Italia ha battuto la Bielorussia per 9-3 nella partita valida per la qualificazione ai Mondiali maschili di Beach soccer. Gli azzurri, chiamati alla reazione dopo la sconfitta subita contro la Danimarca, hanno affrontato una partita da dentro o fuori, collezionando una vittoria fondamentale. Dall'altra parte del campo presente un avversario ostico: l'Italia aveva già affrontato la Bielorussia nella semifinale di Coppa del Mondo a Dubai lo scorso anno. A passare il turno di qualificazione saranno le prime due di ogni girone, con Italia e Bielorussia a quota 3 (azzurri a +5 differenza reti, Bielorussia 0), Danimarca 2 e Svizzera 0. Saranno decisivi i trentasei minuti di domani tra Italia e Svizzera, in scena a partire dalle 18:00.

