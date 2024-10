Auto e moto coinvolte in un incidente a Isola della Scala: un ferito grave (Di venerdì 11 ottobre 2024) Un grave incidente stradale è stato segnalato nel pomeriggio di oggi, venerdì 11 ottobre, quando erano circa le ore 15.16, nel Comune di Isola della Scala. In base a quanto si apprende, il sinistro sarebbe avvenuto in via Abetone, all'altezza del civico 53, nella frazione di Pellegrina Veronasera.it - Auto e moto coinvolte in un incidente a Isola della Scala: un ferito grave Leggi tutta la notizia su Veronasera.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Unstradale è stato segnalato nel pomeriggio di oggi, venerdì 11 ottobre, quando erano circa le ore 15.16, nel Comune di. In base a quanto si apprende, il sinistro sarebbe avvenuto in via Abetone, all'altezza del civico 53, nella frazione di Pellegrina

