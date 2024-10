Atletica under 14. Al trofeo nazionale Coni bronzo per Bea Ronchi. Nono Gaudenzi (Di venerdì 11 ottobre 2024) Si è svolto a Catania il trofeo nazionale Coni per atleti under 14 e l’Atletica Lugo ha visto convocati nella selezione dell’Emilia Romagna due suoi tesserati: Nicolò Gaudenzi nel tetrathlon A e Beatrice Ronchi nel Tetrathlon B. Ronchi si è classificata al terzo posto con 2770 punti, suo record regionale, grazie a questi risultati: 8’’87 nei 60 m, 4,32 m nel salto in lungo, 28.69 m nel vortex e 5’20’’67 nei 1000 m di marcia. Nono posto per Gaudenzi con 2637 punti, frutto di 8’’39 nei 60 m, 1,48m nel salto in alto, 11,12m nel peso e 1’41’’69 nei 600 m. Gli atleti erano con l’allenatrice Elena Cometi (foto). Sport.quotidiano.net - Atletica under 14. Al trofeo nazionale Coni bronzo per Bea Ronchi. Nono Gaudenzi Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di venerdì 11 ottobre 2024) Si è svolto a Catania ilper atleti14 e l’Lugo ha visto convocati nella selezione dell’Emilia Romagna due suoi tesserati: Nicolònel tetrathlon A e Beatricenel Tetrathlon B.si è classificata al terzo posto con 2770 punti, suo record regionale, grazie a questi risultati: 8’’87 nei 60 m, 4,32 m nel salto in lungo, 28.69 m nel vortex e 5’20’’67 nei 1000 m di marcia.posto percon 2637 punti, frutto di 8’’39 nei 60 m, 1,48m nel salto in alto, 11,12m nel peso e 1’41’’69 nei 600 m. Gli atleti erano con l’allenatrice Elena Cometi (foto).

