Assolto l'ex sindaco di Bibbiano Andrea Carletti (Di venerdì 11 ottobre 2024) Andrea Carletti, ex sindaco di Bibbiano ed esponente Pd, è stato Assolto dal tribunale di Reggio Emilia ed esce così dal processo sugli affidi in Val d'Enza. Rispondeva di abuso di ufficio, reato di recente abrogato. Nella scorsa udienza il collegio aveva respinto la richiesta della Procura reggiana di sollevare in merito questione di legittimità costituzionale. Carletti nel 2019 venne anche arrestato e finì ai domiciliari, nell' ambito dell' inchiesta 'Angeli e Demoni' che provocò enormi polemiche politiche e infiammò la campagna elettorale per le scorse regionali in Emilia-Romagna. Quotidiano.net - Assolto l'ex sindaco di Bibbiano Andrea Carletti Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 11 ottobre 2024), exdied esponente Pd, è statodal tribunale di Reggio Emilia ed esce così dal processo sugli affidi in Val d'Enza. Rispondeva di abuso di ufficio, reato di recente abrogato. Nella scorsa udienza il collegio aveva respinto la richiesta della Procura reggiana di sollevare in merito questione di legittimità costituzionale.nel 2019 venne anche arrestato e finì ai domiciliari, nell' ambito dell' inchiesta 'Angeli e Demoni' che provocò enormi polemiche politiche e infiammò la campagna elettorale per le scorse regionali in Emilia-Romagna.

