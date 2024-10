Arriva il Bonus Natale: cos’è, chi ne ha diritto e come richiederlo (Di venerdì 11 ottobre 2024) È in arrivo il Bonus Natale, una particolare misura di sostegno a lavoratori e lavoratrici che versano in determinate condizioni economiche e familiari, erogata una tantum. Il Bonus arriverà con la tredicesima, avrà un importo pari a 100 euro e dovrà essere richiesto dai lavoratori dipendenti che soddisfano determinati requisiti direttamente al proprio datore di lavoro. Le istruzioni dettagliate sono contenute in una circolare diffusa dall’Agenzia delle Entrare pochi giorni dopo l’approvazione definitiva del decreto Omnibus, con legge n. 143 del 7 ottobre 2024 che ha convertito il decreto legge n. 113 del 9 agosto 2024 sulle “Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico“. Gravidanzaonline.it - Arriva il Bonus Natale: cos’è, chi ne ha diritto e come richiederlo Leggi tutta la notizia su Gravidanzaonline.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) È in arrivo il, una particolare misura di sostegno a lavoratori e lavoratrici che versano in determinate condizioni economiche e familiari, erogata una tantum. Ilarriverà con la tredicesima, avrà un importo pari a 100 euro e dovrà essere richiesto dai lavoratori dipendenti che soddisfano determinati requisiti direttamente al proprio datore di lavoro. Le istruzioni dettagliate sono contenute in una circolare diffusa dall’Agenzia delle Entrare pochi giorni dopo l’approvazione definitiva del decreto Omnibus, con legge n. 143 del 7 ottobre 2024 che ha convertito il decreto legge n. 113 del 9 agosto 2024 sulle “Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico“.

Arriva il Bonus Natale : cos’è - chi ne ha diritto e come richiederlo - monogenitoriale, come individuato dall’articolo 12, comma 1, lettera c), decimo periodo, del TUIR. 917 (TUIR), oppure, in alternativa, abbiano almeno un figlio, fiscalmente a carico, in presenza di un nucleo familiare c. 76, le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti si intendono riferiti anche a ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso; abbiano un’imposta ... (Gravidanzaonline.it)