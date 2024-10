WWE: E le figlie di Triple H, come stanno adesso? (Di giovedì 10 ottobre 2024) Triple H, attuale chief content officer della federazione, un tempo, insieme a sua moglie Stephanie McMahon rappresentavano la coppia più forte in WWE. come ben sappiamo, al momento Stephanie è via per dedicarsi al meglio alla famiglia. Triple H e Stephanie sono stati protagonisti di diverse storyline insieme, a partire con quella dell’attitude era nel 1999. Triple H e sua moglie sono diventati per la prima volta genitori nel 2006. La loro prima figlia, Aurora Rose, è nata il 4 luglio di quell’anno, ed è, secondo diverse voci, la più probabile ad avere un futuro nel wrestling. La loro seconda figlia è nata il 28 luglio 2008 mentre la terza figlia è nata il 24 agosto del 2010 e si chiamano rispettivamente Murphy Claire e Vaughn Evelyn. La prima delle due sembra più essere interessata alla moda mentre l’ultima molto concentrata sulla natura e gli animali. Zonawrestling.net - WWE: E le figlie di Triple H, come stanno adesso? Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net (Di giovedì 10 ottobre 2024)H, attuale chief content officer della federazione, un tempo, insieme a sua moglie Stephanie McMahon rappresentavano la coppia più forte in WWE.ben sappiamo, al momento Stephanie è via per dedicarsi al meglio alla famiglia.H e Stephanie sono stati protagonisti di diverse storyline insieme, a partire con quella dell’attitude era nel 1999.H e sua moglie sono diventati per la prima volta genitori nel 2006. La loro prima figlia, Aurora Rose, è nata il 4 luglio di quell’anno, ed è, secondo diverse voci, la più probabile ad avere un futuro nel wrestling. La loro seconda figlia è nata il 28 luglio 2008 mentre la terza figlia è nata il 24 agosto del 2010 e si chiamano rispettivamente Murphy Claire e Vaughn Evelyn. La prima delle due sembra più essere interessata alla moda mentre l’ultima molto concentrata sulla natura e gli animali.

