Volley Bergamo 1991, dopo la prima squadra al via anche le partite del settore giovanile

Bergamo. settore giovanile ai blocchi di partenza. dopo il debutto della Serie A, per il Volley Bergamo 1991 arriva il momento di puntare i riflettori sul pianeta dei campionati territoriali. Si comincerà nel week end con la B2 e la serie D e poi, via via, nelle prossime settimane, l'esordio di tutte le categorie giovanili. "Sì, cominceremo con la B2 – conferma Matteo Prezioso, Responsabile Tecnico del settore giovanile del Volley Bergamo 1991 – Con un gruppo completamente nuovo e interamente under 18. Quindi molto giovane e come tale dovrà fare i conti con le difficoltà iniziali dovute ad una categoria composta da squadre più "esperte". Nei test di preparazione abbiamo dimostrato di avere le caratteristiche fisiche e tecniche per giocarcela, ma ci manca la continuità, come è giusto che sia con ragazze di 17 anni".

Volley Bergamo 91 - buona la prima : successo per 3-0 a Perugia - SERIE A1 FEMMINILE. Debutto vincente in campionato per il Volley Bergamo 1991 che si impone sul campo del neopromosso Perugia per 3-0 (parziali 25-22, 25-23, 25-19). (Ecodibergamo.it)

Volley A1 femminile - falsa partenza per la Bartoccini : Bergamo si impone 3-0 - Non è buona la prima della Bartoccini MC Restauri nella massima serie del volley femminile. Bergamo passa al PalaBarton con un netto 3-0, al termine di una partita dove le lombarde hanno saputo mettere in campo maggiore esperienza e pazienza. Alle Black Angels non ha fatto difetto l’impegno, ma... (Perugiatoday.it)

Il Volley Bergamo 1991 parte a tuono : vittoria 3-0 sul campo di Perugia - Bartoccini-MC Restauri Perugia – Bergamo 0-3 (22-25, 23-25, 19-25) Perugia: Gryka 4, Cekulaev 4, Németh 14, Gardini 8, Ungureanu 12, Sirressi (L); Pecorari, Ricci 1, Cogliandro, Rastelli 1, Recchia. Ora si va a caccia di conferme: domenica 13 ottobre, sempre alle 17, c’è la sfida sul campo della Eurotek Busto Arsizio. (Bergamonews.it)