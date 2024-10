Un capanno abusivo nel giardino di casa, sequestro a Ponteranica (Di giovedì 10 ottobre 2024) IL BLITZ. È di 14 uccelli in gabbia tra tordi, lucarini, pettirosso e cinciallegra, sette reti per uccellagione, una carabina, due richiami acustici, un barattolo di vischio, quanto sequestrato dai militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Curno durante i pianificati controlli anti bracconaggio ed uccellagione. Ecodibergamo.it - Un capanno abusivo nel giardino di casa, sequestro a Ponteranica Leggi tutta la notizia su Ecodibergamo.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) IL BLITZ. È di 14 uccelli in gabbia tra tordi, lucarini, pettirosso e cinciallegra, sette reti per uccellagione, una carabina, due richiami acustici, un barattolo di vischio, quanto sequestrato dai militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Curno durante i pianificati controlli anti bracconaggio ed uccellagione.

