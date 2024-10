Ubriaco picchia e tenta di stuprare l'ex compagna, arrestato 51enne (Di giovedì 10 ottobre 2024) La polizia è intervenuta tempestivamente per soccorrere una donna di 56 anni, vittima di un'aggressione da parte dell'ex compagno, un uomo di 51 anni, che ha tentato di stuprarla chiudendola in camera da letto. L'intervento decisivo dei due figli della donna ha permesso di fermare l'aggressore e Cataniatoday.it - Ubriaco picchia e tenta di stuprare l'ex compagna, arrestato 51enne Leggi tutta la notizia su Cataniatoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) La polizia è intervenuta tempestivamente per soccorrere una donna di 56 anni, vittima di un'aggressione da parte dell'ex compagno, un uomo di 51 anni, che hato di stuprarla chiudendola in camera da letto. L'intervento decisivo dei due figli della donna ha permesso di fermare l'aggressore e

