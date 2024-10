Dilei.it - Temptation Island, Anna e Alfred sono tornati insieme: l’indiscrezione

(Di giovedì 10 ottobre 2024) C’è sempre qualcosa checi insegna: mai dare per scontato quello che si vede.Acciardi eEkhatordiventati i nuovi protagonisti della stagione. Dopo averci regalato il drama dell’anno, lui beccato con la tentatrice Sofia e lei, ovviamente, arrabbiata e delusa davanti al falò, ecco che arriva la notizia che nessuno si aspettava.sarebbero di nuovo. Sì, esatto. Proprio loro, quelli che avevano chiuso col botto, tra accuse reciproche e dichiarazioni da “mai più”. Ma a quanto pare, il mai non è durato nemmeno il tempo un mese e la notizia è giunta immediatamente alle orecchi dell’esperta di gossip Deianira Marzano. Un falò che scotta (ma non troppo) L’8 ottobre 2024, su Canale 5, è andata in onda il falò tra i due, dopo una settimana di attesa.