Spagna-Danimarca | le probabili formazioni

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Gara valida per la terza giornata del gruppo 4 di Lega A di Nations League 2024/2025. Obiettivo sorpasso per gli spagnoli per evitare la fuga degli ospiti.si giocherà sabato 12 ottobre 2024 alle ore 20.45 presso lo stadio Enrique Roca di Murcia.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Quattro sono i punti fin quì conquistati dai Campioni d’Europa nelle prime due uscite di questa edizione di Nations League. Al deludente pareggio contro la Serbia è seguita la vittoria per 4-0 sulla Svizzera, ma ora la Nazionale di De La Fuente vuole anche il tris per sopravanzare i danesi in testa al girone. Biancorossi sugli scudi in queste prime due partite, grazie ai convincenti successi contro Svizzera e Serbia, entrambi per 2-0. Dopo aver fallito ad Euro 2024, la Nazionale di Wieghorst vuole riscattarsi e non intende fermarsi.