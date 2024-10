Sciopero nazionale dei treni il 12 e 13 ottobre (Di giovedì 10 ottobre 2024) Dalle 21 di sabato alle 20:59 di domenica Sciopero nazionale del personale del Gruppo FS, trenitalia, trenitalia Tper, che avrà luogo dalle ore 21:00 di sabato 12 ottobre alle ore 20:59 di domenica 13 ottobre. Durante questo periodo, i treni potrebbero subire cancellazioni o variazioni. L'agitazione sindacale potrebbe comportare modifiche al servizio anche prima dell'inizio Sbircialanotizia.it - Sciopero nazionale dei treni il 12 e 13 ottobre Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Dalle 21 di sabato alle 20:59 di domenicadel personale del Gruppo FS,talia,talia Tper, che avrà luogo dalle ore 21:00 di sabato 12alle ore 20:59 di domenica 13. Durante questo periodo, ipotrebbero subire cancellazioni o variazioni. L'agitazione sindacale potrebbe comportare modifiche al servizio anche prima dell'inizio

