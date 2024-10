Ritorno di fiamma tra De Martino e Alessia Marcuzzi? I due si sono incontrati (Di giovedì 10 ottobre 2024) Nuovo riavvicinamento tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi? Dopo anni potrebbero riprovarci Riconciliazione in corso tra Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino? L’indiscrezione clamorosa Negli ultimi anni si è parlato a lungo del presunto flirt clandestino tra Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino. I due avrebbero avuto una relazione segreta ai tempi dell’Isola dei famosi, entrambi erano già impegnati sentimentalmente in quel periodo. Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino In più occasioni il noto conduttore ha smentito i pettegolezzi circolati dicendo che la Marcuzzi è solo una cara amica, lo scorso dicembre però dopo l’ennesima rottura Belen sui social ha confermato che l’ex marito e la conduttrice sono stati insieme. Da poco Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi si sono rivisti nella prima puntata di Tale e Quale Show, lei fa parte della giuria e lui è stato la guest star. Bollicinevip.com - Ritorno di fiamma tra De Martino e Alessia Marcuzzi? I due si sono incontrati Leggi tutta la notizia su Bollicinevip.com (Di giovedì 10 ottobre 2024) Nuovo riavvicinamento tra Stefano De? Dopo anni potrebbero riprovarci Riconciliazione in corso trae Stefano De? L’indiscrezione clamorosa Negli ultimi anni si è parlato a lungo del presunto flirt clandestino trae Stefano De. I due avrebbero avuto una relazione segreta ai tempi dell’Isola dei famosi, entrambi erano già impegnati sentimentalmente in quel periodo.e Stefano DeIn più occasioni il noto conduttore ha smentito i pettegolezzi circolati dicendo che laè solo una cara amica, lo scorso dicembre però dopo l’ennesima rottura Belen sui social ha confermato che l’ex marito e la conduttricestati insieme. Da poco Stefano Desirivisti nella prima puntata di Tale e Quale Show, lei fa parte della giuria e lui è stato la guest star.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Stefano De Martino - ritorno di fiamma con Alessia Marcuzzi? L’indiscrezione - La liturgia del programma non è cambiata molto ma quello diverso è lui: adesso è più sereno, si diverte e inizia ad avere il giusto rapporto con i concorrenti. Eppure, la sua linea è sempre stata quella della discrezione. Visto sotto quest’aspetto, il ritorno di fiamma tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi appare più una speranza che una realtà effettiva. (Dilei.it)

Affari tuoi - Alessia ipnotizza il Dottore in diretta : “Ti farò una macumba” - Stefano De Martino lascia lo studio - Continua a leggere . Nella puntata di Affari tuoi trasmessa mercoledì 9 ottobre la partita a tratti surreale di Alessia. Ci vuole fortuna nella vita, ci vuole un gluteo come il tuo". Alessia e la sorella Federica hanno vinto 30mila euro. La concorrente della Calabria ha voluto ipnotizzare il dottore Pasquale Romano in diretta, poi le frecciatine affettuose a Stefano De Martino: "Tu sei il mio ... (Fanpage.it)

De Martino esasperato da Alessia - urla selvagge e caos ad Affari Tuoi : "Stanno messe male" -   . Una come lei! E allora domani offro il caffè alla mia cag*** di vicina", esordiva Maria. . Alessia spiega di essere una fisioterapista e aggiunge di essere "accompagnata da mia sorella, Federica, la mia mascotte". Un diluvio di grida, sketch, soprattutto un diluvio di chiacchiere. Già , share da record e una conduzione sempre più disinvolta. (Liberoquotidiano.it)

Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi? Tam-tam impazzito : qualche settimana fa... - In quel periodo, il presentatore napoletano era ancora sposato con Belen Rodriguez. O almeno questo è quello che hanno fatto intendere durante la puntata di Tale e Quale Show, dove Stefano era stato chiamato a essere giudice speciale per una puntata, proprio accanto ad Alessia. "Come dire no? Io per Carlo ci sono sempre", ha detto l'ex marito di Belen parlando con i cronisti. (Liberoquotidiano.it)

Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino : “Ritorno di fiamma - di nuovo insieme” - I due conduttori, a distanza di molti anni dal loro chiacchieratissimo flirt (confermato da Belen Rodriguez), sarebbero tornati a frequentarsi in gran segreto. (Comingsoon.it)