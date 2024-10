Ravenna: nuovo sbarco per nave Ocean Viking con a bordo 43 migranti (Di giovedì 10 ottobre 2024) Ravenna, 10 ottobre 2024 – E’ previsto per lunedì prossimo (14 ottobre), al Porto di Ravenna, un nuovo sbarco per la nave Ocean Viking con a bordo 43 migranti. sbarco che quasi certamente avverrà intorno alle 8 del mattino alla banchina del Terminal crociere di Porto Corsini. A breve si deciderà dove saranno effettuate le visite sanitarie speditive e gli adempimenti dei servizi Sociali del Comune e quelli di Polizia. Quello di lunedì sarà il quarto sbarco presso il porto cittadino della nave Ong ‘Ocean Viking’ SOS Mediterranee, che sta già facendo rotta su Ravenna e che attualmente si trova a circa a 800 miglia nautiche dalla città romagnola. Ilrestodelcarlino.it - Ravenna: nuovo sbarco per nave Ocean Viking con a bordo 43 migranti Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 10 ottobre 2024), 10 ottobre 2024 – E’ previsto per lunedì prossimo (14 ottobre), al Porto di, unper lacon a43che quasi certamente avverrà intorno alle 8 del mattino alla banchina del Terminal crociere di Porto Corsini. A breve si deciderà dove saranno effettuate le visite sanitarie speditive e gli adempimenti dei servizi Sociali del Comune e quelli di Polizia. Quello di lunedì sarà il quartopresso il porto cittadino dellaOng ‘’ SOS Mediterranee, che sta già facendo rotta sue che attualmente si trova a circa a 800 miglia nautiche dalla città romagnola.

