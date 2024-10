Progetto Itaca, parte l'iniziativa nazionale di raccolta fondi (Di giovedì 10 ottobre 2024) In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale indetta dall’OMS, Progetto Itaca porta nelle piazze di tutta Italia la decima edizione di “Tutti Matti per il Riso”, l’evento nazionale di raccolta pubblica di fondi per sensibilizzare i cittadini sul tema della Salute Mentale.Sabato Milanotoday.it - Progetto Itaca, parte l'iniziativa nazionale di raccolta fondi Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale indetta dall’OMS,porta nelle piazze di tutta Italia la decima edizione di “Tutti Matti per il Riso”, l’eventodipubblica diper sensibilizzare i cittadini sul tema della Salute Mentale.Sabato

