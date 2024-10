Premio Nobel per la pace : mossa asorpresa del comitato? (Di giovedì 10 ottobre 2024) Un Premio (Nobel) in bilico tra pace e guerra. Sembrano essere questi i requisiti comuni ai favoriti per il Nobel per la pace 2024. A contenderselo sono l’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (Unhcr), la Corte internazionale di giustizia, il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres e il leader ucraino Volodymyr Zelensky, Premio Nobel per la pace : mossa asorpresa del comitato? L'Identità . Lidentita.it - Premio Nobel per la pace : mossa asorpresa del comitato? Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Un) in bilico trae guerra. Sembrano essere questi i requisiti comuni ai favoriti per ilper la2024. A contenderselo sono l’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (Unhcr), la Corte internazionale di giustizia, il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres e il leader ucraino Volodymyr Zelensky,per ladel? L'Identità .

Nobel per la pace - da Israele una petizione contro la candidatura dell’Unrwa - È il caso dei gruppi pacifisti Women Wage Peace (Wwp) e Women of the Sun (Wos) che hanno in più occasioni collaborato per eventi volti a promuovere la fine dei conflitti e hanno redatto The Mother’s Call, documento che delinea una visione coesa di israeliani e palestinesi per far tacere le armi. Quest’ultima, particolarmente osteggiata da Israele per una sua potenziale collusione con Hamas. (Lettera43.it)

Nobel Pace 2024 - domani l’annuncio. Chi sono i favoriti - Domani, venerdì 11 ottobre, verrà annunciato il vincitore del premio Nobel per la Pace 2024. Quest’anno il Nobel Prize ha ricevuto 286 candidature. (Imolaoggi.it)

Nobel Pace - Onu e Guterres tra favoriti : ma c’è un’ipotesi clamorosa - L’ultima ipotesi sarebbe poi la più clamorosa. Secondo alcuni esperti, in un 2024 segnato da conflitti cruenti, decine di migliaia di morti, milioni di sfollati e crisi umanitarie, economiche e sociali senza precedenti, il Comitato potrebbe scegliere di non assegnare il premio, inviando un messaggio chiaro al mondo. (Ildenaro.it)