Nuovo codice degli appalti: quando si richiede il certificato dei carichi pendenti. Chiarimenti MIT (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il MIT, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, fornisce Chiarimenti in merito alla richiesta del certificato dei carchi pendenti nel Nuovo codice deli appalti. Il chiarimento arriva con parere del 26 settembre. Nel quesito è stato chiesto al MIT se il certificato dovesse essere richiesto sempre o solo in caso di fondato dubbio (per esempio: articoli di giornale, notizie sul web, segnalazioni, ecc) e/o se indicato dall'operatore economico nel DGUE. L'articolo Nuovo codice degli appalti: quando si richiede il certificato dei carichi pendenti. Chiarimenti MIT . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il MIT, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, forniscein merito alla richiesta deldei carchineldeli. Il chiarimento arriva con parere del 26 settembre. Nel quesito è stato chiesto al MIT se ildovesse essere richiesto sempre o solo in caso di fondato dubbio (per esempio: articoli di giornale, notizie sul web, segnalazioni, ecc) e/o se indicato dall'operatore economico nel DGUE. L'articolosiildeiMIT .

