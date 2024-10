Non solo scorie: Pichetto, un piano per il nucleare (Di giovedì 10 ottobre 2024) L’Italia ha un piano per il nucleare. Che vedrà la luce, almeno sotto il profilo legislativo, entro fine anno. Lo aveva anticipato il ministro all’Industria Adolfo Urso, l’ha confermato il collega all’ambiente e sicurezza energetica Pichetto Fratin. Che, nel tratteggiare l’iniziativa del governo per riportare l’atomo in Italia, ha parlato anche dell’altra faccia della medaglia Non solo scorie: Pichetto, un piano per il nucleare L'Identità. Lidentita.it - Non solo scorie: Pichetto, un piano per il nucleare Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) L’Italia ha unper il. Che vedrà la luce, almeno sotto il profilo legislativo, entro fine anno. Lo aveva anticipato il ministro all’Industria Adolfo Urso, l’ha confermato il collega all’ambiente e sicurezza energeticaFratin. Che, nel tratteggiare l’iniziativa del governo per riportare l’atomo in Italia, ha parlato anche dell’altra faccia della medaglia Non, unper ilL'Identità.

