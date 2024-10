Nobody Wants This 2 si farà: Kristen Bell e Adam Brody torneranno su Netflix con una nuova stagione! (Di giovedì 10 ottobre 2024) Netflix ha rinnovato la serie romantica Nobody Wants This per una seconda stagione, confermando così il successo della comedy del momento, interpretata da Kristen Bell e Adam Brody. La notizia, annunciata da Bela Bajaria, Chief Content Officer di Netflix, porta anche un cambio alla guida dello show. Jenni Konner e Bruce Eric Kaplan, già noti per il loro lavoro su Girls, saranno i nuovi showrunner, sostituendo Erin Foster, che aveva creato e prodotto la serie. Come riportato da Deadline, Konner e Kaplan guideranno la stanza degli sceneggiatori per la seconda stagione, già operativa da alcune settimane. Con loro ci sarà anche Nora Silver, Presidente della Jenni Konner Productions, che si unisce al team di produttori esecutivi, insieme a Erin Foster, Sara Foster, Kristen Bell, Steven Levitan e Oly Obst. La serie è prodotta da 20th Television. Cinemaserietv.it - Nobody Wants This 2 si farà: Kristen Bell e Adam Brody torneranno su Netflix con una nuova stagione! Leggi tutta la notizia su Cinemaserietv.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)ha rinnovato la serie romanticaper una seconda, confermando così il successo della comedy del momento, interpretata da. La notizia, annunciata da Bela Bajaria, Chief Content Officer di, porta anche un cambio alla guida dello show. Jenni Konner e Bruce Eric Kaplan, già noti per il loro lavoro su Girls, saranno i nuovi showrunner, sostituendo Erin Foster, che aveva creato e prodotto la serie. Come riportato da Deadline, Konner e Kaplan guideranno la stanza degli sceneggiatori per la seconda, già operativa da alcune settimane. Con loro ci sarà anche Nora Silver, Presidente della Jenni Konner Productions, che si unisce al team di produttori esecutivi, insieme a Erin Foster, Sara Foster,, Steven Levitan e Oly Obst. La serie è prodotta da 20th Television.

