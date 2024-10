Nell’azienda spuntano due pistole semiautomatiche (e la droga): mamma e figlio nei guai (Di giovedì 10 ottobre 2024) Armi e droga tra i macchinari. Una donna di 76 anni e suo figlio di 50, titolari di un’azienda di Cologno Monzese, sono stati denunciati mercoledì con le accuse di ricettazione, detenzione illegale di armi e detenzione di sostanze stupefacenti dopo che nella loro ditta sono stati sequestrati Monzatoday.it - Nell’azienda spuntano due pistole semiautomatiche (e la droga): mamma e figlio nei guai Leggi tutta la notizia su Monzatoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Armi etra i macchinari. Una donna di 76 anni e suodi 50, titolari di un’azienda di Cologno Monzese, sono stati denunciati mercoledì con le accuse di ricettazione, detenzione illegale di armi e detenzione di sostanze stupefacenti dopo che nella loro ditta sono stati sequestrati

