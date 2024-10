Nadal si ritira a 38 anni. Elogio di un campione umile che ha scritto la storia del tennis (video) (Di giovedì 10 ottobre 2024) Ora che a 38 anni ha detto finalmente basta Rafa Nadal può tranquillamente uscire dalla cronaca per entrare nella leggenda. 22 titoli del Grande Slam vinti, 14 dei quali incredibilmente sulla terra del Roland Garros, che ne fanno il più grande in assoluto sulla superficie. Il ragazzino di Maiorca ha convissuto per gran parte dei suoi successi con il duo Djokovic -Federer. Fra i tre sulla terra era invincibile. Al punto che solo un incidente di percorso dello spagnolo regalò a Federer il successo a Parigi il 2009. Ma c’era una cosa che aveva solo Nadal, più degli altri due: l’incredibile resistenza fisica. Con lui un punto non sembrava mai finito. Era capace di restituire la pallina anche dopo cinque ore di battaglia. Una cosa a tratti irritante ma unica e inimitabile. Nella sua strepitosa carriera anche le vittorie negli altri Slam, con due Wimbledon strappati ai rivali famosi. Secoloditalia.it - Nadal si ritira a 38 anni. Elogio di un campione umile che ha scritto la storia del tennis (video) Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Ora che a 38ha detto finalmente basta Rafapuò tranquillamente uscire dalla cronaca per entrare nella leggenda. 22 titoli del Grande Slam vinti, 14 dei quali incredibilmente sulla terra del Roland Garros, che ne fanno il più grande in assoluto sulla superficie. Il ragazzino di Maiorca ha convissuto per gran parte dei suoi successi con il duo Djokovic -Federer. Fra i tre sulla terra era invincibile. Al punto che solo un incidente di percorso dello spagnolo regalò a Federer il successo a Parigi il 2009. Ma c’era una cosa che aveva solo, più degli altri due: l’incredibile resistenza fisica. Con lui un punto non sembrava mai finito. Era capace di restituire la pallina anche dopo cinque ore di battaglia. Una cosa a tratti irritante ma unica e inimitabile. Nella sua strepitosa carriera anche le vittorie negli altri Slam, con due Wimbledon strappati ai rivali famosi.

