Minaccia i genitori per avere i soldi per la droga, arrestato (Di giovedì 10 ottobre 2024) Era dal mese di settembre che pretendeva quotidianamente denaro (dai 20 ai 40 euro) dai genitori che poi utilizzava per comprare droga, arrivando, addirittura, a Minacciarli e cacciarli dalla loro abitazione quando questi si rifiutavano di darglieli. E’ accaduto a Marcianise, l’autore, un 38enne Casertanews.it - Minaccia i genitori per avere i soldi per la droga, arrestato Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Era dal mese di settembre che pretendeva quotidianamente denaro (dai 20 ai 40 euro) daiche poi utilizzava per comprare, arrivando, addirittura, arli e cacciarli dalla loro abitazione quando questi si rifiutavano di darglieli. E’ accaduto a Marcianise, l’autore, un 38enne

