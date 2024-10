Mamma e figlio giurano insieme e diventano vigili del fuoco: è la prima volta in Italia (Di giovedì 10 ottobre 2024) Grosseto, 10 ottobre 2024 – Sono Mamma e figlio e fanno lo stesso lavoro. Non un lavoro qualunque: sono vigili del fuoco. Da ieri, in modo proprio ufficiale, perché hanno prestato giuramento insieme durante la cerimonia nel piazzale delle Scuole centrali di Capannelle, a Roma. E’ la prima volta in Italia che Mamma e figlio condividono questo momento. Fiorella Rappelli (54 anni) e Andrea Giannella (21) hanno giurato di fronte al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e adesso lei prenderà servizio a Belluno, mentre il figlio verrà a Grosseto. insieme a loro hanno prestato giuramento anche altri sei grossetani: Emanuele Cicatiello, Marco Olivagnoli, Patrick Fabbri, Micael Cossu, Alessio Morini e Simone Rosselli Lanazione.it - Mamma e figlio giurano insieme e diventano vigili del fuoco: è la prima volta in Italia Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Grosseto, 10 ottobre 2024 – Sonoe fanno lo stesso lavoro. Non un lavoro qualunque: sonodel. Da ieri, in modo proprio ufficiale, perché hanno prestato giuramentodurante la cerimonia nel piazzale delle Scuole centrali di Capannelle, a Roma. E’ lainchecondividono questo momento. Fiorella Rappelli (54 anni) e Andrea Giannella (21) hanno giurato di fronte al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e adesso lei prenderà servizio a Belluno, mentre ilverrà a Grosseto.a loro hanno prestato giuramento anche altri sei grossetani: Emanuele Cicatiello, Marco Olivagnoli, Patrick Fabbri, Micael Cossu, Alessio Morini e Simone Rosselli

