Lettera43.it - Maltempo a Milano, forti piogge e allagamenti: il Lambro ha superato i 2 metri

Leggi tutta la notizia su Lettera43.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Di nuovo, dove si è abbattuta una bomba d’acqua e sta piovendo dalle 3 di notte. Ilè in salita e ha giàquota 2. A Pontele squadre MM e Protezione civile sono presenti e stanno monitorando l’andamento della fognatura e del fiume, pronti a intervenire in via Vittorini, Camaldoli e Rilke in caso di fuoriuscita dell’acqua. «Anche il Seveso è in salita con contributi locali nella zona di Cinisello e da Nord. Alle 8.15 abbiamo attivato la vasca, stiamo cercando di usarla solo in emergenza e immagazzinando meno acqua possibile per evitare di averla piena e non poter più bloccare l’esondazione su», ha spiegato l’assessore alla Sicurezza Marco Granelli. Secondo le previsioni, il meteo dovrebbe migliorare già dalla tarda mattinata.(Facebook).