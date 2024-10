L’Inghilterra caotica viene battuta mentre gli ospiti vincono per Baldock (Di giovedì 10 ottobre 2024) 2024-10-10 22:50:30 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Evangelos Pavlidis ha segnato una doppietta regalando alla Grecia una vittoria emozionante a Wembley stasera, mentre Lee Carsley ha subito la sua prima sconfitta come allenatore ad interim delL’Inghilterra. Jude Bellingham sembrava aver regalato un punto alL’Inghilterra annullando il gol di Pavlidis a quattro minuti dalla fine, ma gli ospiti si sono assicurati una vittoria che è stata un giusto tributo a George Baldock quando Pavlidis ha segnato di nuovo nel pieno del recupero. L’ex terzino dello Sheffield United Baldock, che ha vinto 12 presenze con la Grecia dopo aver esordito due anni fa, è stato trovato morto ieri nella sua piscina ad Atene. Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com (Di giovedì 10 ottobre 2024) 2024-10-10 22:50:30 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Evangelos Pavlidis ha segnato una doppietta regalando alla Grecia una vittoria emozionante a Wembley stasera,Lee Carsley ha subito la sua prima sconfitta come allenatore ad interim del. Jude Bellingham sembrava aver regalato un punto alannullando il gol di Pavlidis a quattro minuti dalla fine, ma glisi sono assicurati una vittoria che è stata un giusto tributo a Georgequando Pavlidis ha segnato di nuovo nel pieno del recupero. L’ex terzino dello Sheffield United, che ha vinto 12 presenze con la Grecia dopo aver esordito due anni fa, è stato trovato morto ieri nella sua piscina ad Atene.

Gli Stones saranno i capitani dell’Inghilterra contro la Grecia - mentre Kane salterà per infortunio - com/Q5GxzYVhXP — Inghilterra (@Inghilterra) 9 ottobre 2024 Carsley ha anche rivelato che Jack Grealish potrebbe essere in dubbio per affrontare la Grecia dopo che il giocatore del Manchester City ha riportato un lieve infortunio in allenamento martedì. “È sicuramente tutto ciò che sognavo da bambino”, ha detto Stones. (Justcalcio.com)

Bellingham “rispetterà sempre” Southgate mentre il futuro dell’Inghilterra è in discussione - Jude Bellingham ha sfogato la sua frustrazione dopo il fischio foto. Grazie. Bellingham giocò l’intera partita per l’Inghilterra, ma non riuscì ad avere l’impatto desiderato sul campo. Se resta, allora sarò ancora più determinato a vincere qualcosa per lui perché se lo merita. ” Il Paese è rimasto sconvolto dopo il gol segnato dalla Spagna nei minuti finali e lo stato d’animo si è riflesso sui ... (Justcalcio.com)