L'Idf ha annunciato di aver ucciso altri due comandanti di Hezbollah (Di giovedì 10 ottobre 2024) L'esercito israeliano ha annunciato di aver ucciso due comandanti di Hezbollah e aver colpito diversi depositi di armi nell'area di Dahieh, a Beirut, e depositi di armi e altre infrastrutture terroristiche nel Sud del Libano. I comandanti eliminati sono Ahmad Moustafa al-Haj Ali, che guidava il Fronte Houla del movimento sciita, e Mohammad Ali Hamdan, capo dell'unità anticarro nell'area di Meiss El Jabal e «responsabile di numerosi attacchi contro le comunità del Nord di Israele». L'Idf ha inoltre reso noto di aver perso un soldato durante i combattimenti con Hezbollah nel Sud del Libano, aggiornando a 12 il bilancio dei militari caduti nell'offensiva di terra. La vittima è il riservista 36enne Ronny Ganizate.

