Libano, chi sono i soldati italiani impegnati nella missione Unifil (Di giovedì 10 ottobre 2024) Unifil (United Nations Interim Force in Lebanon) ha confermato che a essere colpite «ripetutamente» e «deliberatamente» dall’esercito di Israele, oltre al quartier generale di Naqura dove sono rimasti feriti due caschi blu indonesiani, sono state le basi italiane 1-31 e 1-32A, situate lungo la linea di demarcazione tra lo Stato ebraico e il Libano. Come ha fatto sapere Andrea Tenenti, portavoce della missione Onu, i soldati dell’Idf hanno «sparato e disattivato le telecamere di monitoraggio perimetrale» della base 1-31, colpendo inoltre la 1-32A, «dove si tenevano regolari riunioni tripartite (tra libanesi, israeliani e vertici Unifil, ndr) prima dell’inizio del conflitto, danneggiando l’illuminazione e una stazione di trasmissione». Lettera43.it - Libano, chi sono i soldati italiani impegnati nella missione Unifil Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)(United Nations Interim Force in Lebanon) ha confermato che a essere colpite «ripetutamente» e «deliberatamente» dall’esercito di Israele, oltre al quartier generale di Naqura doverimasti feriti due caschi blu indonesiani,state le basi italiane 1-31 e 1-32A, situate lungo la linea di demarcazione tra lo Stato ebraico e il. Come ha fatto sapere Andrea Tenenti, portavoce dellaOnu, idell’Idf hanno «sparato e disattivato le telecamere di monitoraggio perimetrale» della base 1-31, colpendo inoltre la 1-32A, «dove si tenevano regolari riunioni tripartite (tra libanesi, israeliani e vertici, ndr) prima dell’inizio del conflitto, danneggiando l’illuminazione e una stazione di tras».

