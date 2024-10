Lesione vertebrale sul corpo di Lilly, la cugina: "Arriveremo alla verità" (Di giovedì 10 ottobre 2024) TRIESTE - Sul caso della morte di Liliana Resinovich continuano a emergere particolari sconosciuti fino a poco tempo fa all'opinione pubblica. Una nota diramata alla stampa nel pomeriggio di ieri 9 ottobre riprende le dichiarazioni della cugina della sessantatreenne scomparsa dalla sua abitazione Triesteprima.it - Lesione vertebrale sul corpo di Lilly, la cugina: "Arriveremo alla verità" Leggi tutta la notizia su Triesteprima.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) TRIESTE - Sul caso della morte di Liliana Resinovich continuano a emergere particolari sconosciuti fino a poco tempo fa all'opinione pubblica. Una nota diramatastampa nel pomeriggio di ieri 9 ottobre riprende le dichiarazioni delladella sessantatreenne scomparsa dsua abitazione

