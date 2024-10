L’emozione di Vasco : "Quando non c’è la musica e sono solo su un palco mi sento in imbarazzo" (Di giovedì 10 ottobre 2024) Vasco arriva sul palco così, senza uno ‘stacchetto’ o un brano a introdurlo. "Ma non doveva esserci la musica? – chiede – Quando non c’è la musica e sono solo su un palco, mi sento in imbarazzo", confessa. Non c’era la musica, perché ieri al teatro Storchi ‘cantavano’ soltanto le parole di Vasco, i testi dei suoi brani e i pensieri in libertà che sono stati raccolti nel volume ’Vivere / Living’, un’edizione speciale pubblicata dal gallerista Emilio Mazzoli, "come una carezza per Vasco, che mi è piaciuto da sempre". Non c’era la musica ma l’atmosfera poteva essere quella di un concerto, con più di duecento fan arrivati da tutta Italia per essere lì, vicini vicini al Kom e a quella che, in fondo, è stata come una consacrazione della poesia dei suoi testi. Ilrestodelcarlino.it - L’emozione di Vasco : "Quando non c’è la musica e sono solo su un palco mi sento in imbarazzo" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)arriva sulcosì, senza uno ‘stacchetto’ o un brano a introdurlo. "Ma non doveva esserci la? – chiede –non c’è lasu un, miin", confessa. Non c’era la, perché ieri al teatro Storchi ‘cantavano’ soltanto le parole di, i testi dei suoi brani e i pensieri in libertà chestati raccolti nel volume ’Vivere / Living’, un’edizione speciale pubblicata dal gallerista Emilio Mazzoli, "come una carezza per, che mi è piaciuto da sempre". Non c’era lama l’atmosfera poteva essere quella di un concerto, con più di duecento fan arrivati da tutta Italia per essere lì, vicini vicini al Kom e a quella che, in fondo, è stata come una consacrazione della poesia dei suoi testi.

