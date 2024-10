Italia Belgio, super partenza degli Azzurri: ecco l’ultimo gol al primo minuto della Nazionale (Di giovedì 10 ottobre 2024) La rete di Cambiaso dopo appena un giro di lancette eguaglia un record della storia della Nazionale Meglio di così l’Italia di Spalletti non poteva cominciare. La rete dopo appena un minuto rappresenta un record per la Nazionale che dopo più di 10 anni torna a siglare il gol immediatamente. Prima di Cambiaso, è stato Calcionews24.com - Italia Belgio, super partenza degli Azzurri: ecco l’ultimo gol al primo minuto della Nazionale Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di giovedì 10 ottobre 2024) La rete di Cambiaso dopo appena un giro di lancette eguaglia un recordstoriaMeglio di così l’di Spalletti non poteva cominciare. La rete dopo appena unrappresenta un record per lache dopo più di 10 anni torna a siglare il gol immediatamente. Prima di Cambiaso, è stato

Il "torello di Veio" torna al Museo nazionale romano dopo oltre 100 anni - Il tutto è stato possibile grazie ai carabinieri del Nucleo per la tutela del patrimonio culturale di Monza e della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Como, Lecco, Monza-Brianza, Pavia. Il "torello di Veio" è tornato al Museo nazionale romano dopo oltre 100 anni. (Romatoday.it)

Thuram non va in Nazionale? C’è l’esito dell’esame dopo Inter-Torino - Dopo aver abbandonato il campo per un problema alla caviglia durante la partita tra Inter e Torino, vinta dai nerazzurri per 3-2 grazie anche alla sua splendida tripletta, le ultime notizie riportate dai colleghi francesi dell’Equipe rassicurano sullo stato di salute dell’attaccante francese. Il colpo subito durante un duro scontro con il difensore del Torino Maripán aveva sollevato ... (Inter-news.it)

Beatrice Luzzi diventa un caso nazionale dopo le parole al Grande Fratello - si fa sentire anche Sabrina Ferilli - twitter. Leggi anche: “Non sta bene”. “La donna è libera, sì, ma in quella situazione la libertà finisce dove inizia la provocazione irrispettosa nei confronti degli uomini”, aveva detto Luzzi su Gatta. La celebre attrice romana ha commentato a modo suo la vicenda, lasciando tre emoticon di mani che applaudono sotto un post della giornalista Grazia Sambruna, che è stata tra le poche a ... (Caffeinamagazine.it)