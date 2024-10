Inchiesta a Bari: spiati i conti correnti di Meloni, Giambruno e La Russa (Di giovedì 10 ottobre 2024) La procura di Bari ha aperto un’Inchiesta su un ex dipendente del gruppo bancario Intesa Sanpaolo. Lo riporta il quotidiano “Domani”, secondo il quale l’uomo avrebbe effettuato oltre 6mila accessi “abusivi” a diversi conti correnti. Nel mirino ci sarebbero militari e vip e soprattutto politici a partire dalla premier Giorgia Meloni, da sua sorella Arianna, compreso anche l'ex compagno, il giornalista Andrea Giambruno, oltre che i ministri Santanchè e Crosetto, il presidente del Senato Ignazio La Russa e il procuratore della Dna Giovanni Melillo. Tg24.sky.it - Inchiesta a Bari: spiati i conti correnti di Meloni, Giambruno e La Russa Leggi tutta la notizia su Tg24.sky.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) La procura diha aperto un’su un ex dipendente del gruppo bancario Intesa Sanpaolo. Lo riporta il quotidiano “Domani”, secondo il quale l’uomo avrebbe effettuato oltre 6mila accessi “abusivi” a diversi. Nel mirino ci sarebbero militari e vip e soprattutto politici a partire dalla premier Giorgia, da sua sorella Arianna, compreso anche l'ex compagno, il giornalista Andrea, oltre che i ministri Santanchè e Crosetto, il presidente del Senato Ignazio Lae il procuratore della Dna Giovanni Melillo.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Bari - inchiesta pm : spiati conti bancari di Meloni - La Russa - Giambruno e altri politici - Tra gli spiati, secondo quanto riportato al quotidiano, anche i presidenti delle Regioni Puglia, Michele Emiliano, e Veneto, Luca Zaia. Il funzionario, licenziato con un provvedimento disciplinare lo scorso 8 agosto, avrebbe violato le norme sulla privacy e la segretezza di dati ipersensibili. La procura di Bari sta lavorando a una inchiesta, come riporta il Domani, su un funzionario di Intesa ... (Lapresse.it)

Bari - spiati conti bancari di Giorgia e Arianna Meloni - ministri - governatori - sportivi - imprenditori e militari - licenziato bancario di Intesa Sanpaolo - A Bari è stata avviata un’inchiesta dalla procura dopo che è emerso come siano stati spiati i conti bancari di Giorgia e Arianna Meloni, così come di ministri, governatori, sportivi, imprenditori e militari. L’indagine per violazione della privacy vede coinvolto, oltre che licenziato in tronco, un b . (Ilgiornaleditalia.it)

Spiati i conti correnti di Meloni - Fitto - Emiliano e altri politici e giudici. Licenziato impiegato di Banca Intesa - inchiesta della procura di Bari - Ci sarebbero anche i conti correnti della premier Giorgia Meloni, di sua sorella Arianna, dell?ex compagno della premier Andrea Giambruno, dei ministri Daniela Santanché e Guido... (Quotidianodipuglia.it)