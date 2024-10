In Brianza i torrenti fanno paura. A Oggiono si è formato un lago. Ancora chiusa la Lecco-Ballabio (Di giovedì 10 ottobre 2024) Strade allagate, fiume e torrenti esondati, frane, smottamenti, alberi caduti. Nemmeno il tempo di sanare e quantificare i danni dell’ultima ondata di maltempo che il mese scorso si è abbattuta sulla provincia di Lecco, che a distanza di 30 giorni esatti, un nuovo tsunami tra martedì e mercoledì ha travolto il territorio, colpendo in alcuni casi gli stessi paesi già flagellati, come Molteno. E il peggio sembra non sia Ancora passato. Da ieri sera è scattata una nuova allerta meteo che si esaurirà solo nel corso della giornata, per precauzione le scuole superiori rimarranno chiuse per tutta la giornata. "Su Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi Occidentali, Alta Valtellina, Valcamonica e Nodo Idraulico di Milano attesi accumuli areali tra 50 e 100 millimetri in 24 ore", avvertono dalla Protezione civile regionale. Ilgiorno.it - In Brianza i torrenti fanno paura. A Oggiono si è formato un lago. Ancora chiusa la Lecco-Ballabio Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Strade allagate, fiume eesondati, frane, smottamenti, alberi caduti. Nemmeno il tempo di sanare e quantificare i danni dell’ultima ondata di maltempo che il mese scorso si è abbattuta sulla provincia di, che a distanza di 30 giorni esatti, un nuovo tsunami tra martedì e mercoledì ha travolto il territorio, colpendo in alcuni casi gli stessi paesi già flagellati, come Molteno. E il peggio sembra non siapassato. Da ieri sera è scattata una nuova allerta meteo che si esaurirà solo nel corso della giornata, per precauzione le scuole superiori rimarranno chiuse per tutta la giornata. "Su Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi Occidentali, Alta Valtellina, Valcamonica e Nodo Idraulico di Milano attesi accumuli areali tra 50 e 100 millimetri in 24 ore", avvertono dalla Protezione civile regionale.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

In Brianza i torrenti fanno paura. A Oggiono si è formato un lago. Ancora chiusa la Lecco-Ballabio - Il peggio non è ancora passato, nuovo allarme nella giornata di oggi. A Molteno provinciale interrotta per l’esondazione del Bevera . (ilgiorno.it)

Scuole chiuse a Bergamo e Lecco per maltempo, previsti temporali e nubifragi: è allerta al Centro-Nord - Maltempo, temporali e piogge intense al centro-nord, con effetti pesanti per molti territori soprattutto per l'esondazione di fiumi e canali. In Liguria una allerta arancione per piogge ... (ilmessaggero.it)

Maltempo: allerta rossa in Lombardia, domani scuole chiuse a Bergamo e Lecco - Giovedì scuole superiori chiuse a Lecco e Bergamo Le scuole superiori e i centri di formazione giovedì resteranno chiusi nella provincia di Lecco e nel Comune di Bergamo a causa dell'allerta rossa per ... (msn.com)