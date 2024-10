Terzotemponapoli.com - Il ‘valore’ del Napoli e le parole di Ranieri. E Raspadori…

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Il valore del: di seguito un articolo tratto dall’edizione odierna del Corriere dello Sport. “Sotto il profilo degli stipendi, ilè quinto in Serie A alle spalle dell’Inter, della Juve, del Milan e della Roma. Per quel che invece riguarda il dato complessivo, secondo l’ultima analisi del Cies, il club di De Laurentiis è il quarto in Italia e il ventesimo nel mondo: il valore della rosa attribuito è di 598 milioni di euro. Per la cronaca: comanda il Real Madrid con 1,728 miliardi di euro di patrimonio umano, davanti al Manchester City (1,471 miliardi) e al Chelsea (1,388 miliardi)”. E l’ex allenatore (anche) di Cagliari, Fiorentina eDi seguito alcune dichiarazioni rilasciate da Claudioalla Gazzetta dello Sport. “Resto dell’idea che l’Inter sia la favorita per il titolo. I nerazzurri sono campioni d’Italia in carica e hanno due alternative per ruolo.