Lanazione.it - Il mondo in arrivo ad Assisi. Conto alla rovescia per il G7. La città è pronta all’evento

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024)per il 14 ottobre quando si aprirà il G7 - inclusione e disabilità, un evento internazionale storico. Saranno presenti i leader delle principali economie avanzate delper lanciare un messaggio di condivisione, di pace e per mettere al centro delle agende internazionali i temi dell’inclusione, dell’accessibilità universale, della vita autonoma e indipendente. La prima giornata inizierà con l’accoglienza delle delegazioni ministeriali che avverrà in piazza San Francesco, mentre lungo via San Francesco per tutta la giornata saranno presenti con gli stand circa cento associazioni, per presentare i loro progetti e le loro attività. Presenti anche le associazioni socio-sanitarie e del terzo settore dell’assisano che hanno costruito in collaborazione con il Comune diun nutrito programma.