Heather Parisi replica agli attacchi degli haters: "Sembra che tu abbia solo due figli, gli altri dove sono?" (Di giovedì 10 ottobre 2024) Heather Parisi è tornata a difendersi dopo gli attacchi degli haters su come l'ex showgirl continui a ignorare i suoi figli. Ecco cosa è successo!

Gli attacchi degli haters a Heather Parisi : “Sembra tu abbia solo due figli - gli altri?” - la replica della showgirl - Heather Parisi è stata più volte attaccata dagli hater che contestano la disparità di rapporto tra i gemelli e le altre due figlie, tra cui Jacqueline Luna Di Giacomo, attualmente incinta. La ballerina, stavolta, ha risposto.Continua a leggere . (Fanpage.it)

“Sembra che hai solo due figli - e gli altri?” : Heather Parisi replica all’hater e rompe il silenzio sul tema - Chi scrive il contrario è in malafede e vuole creare odio”, aveva detto a Verissimo. Già spero che il mio nipotino mi chiami ‘nana Crilù’. Sarà presto nonna, Heather Parisi, ma di sua figlia, Jacqueline Luna Di Giacomo, parla poco, almeno secondo alcuni utenti dei social. Parisi, infatti, che vive ormai da anni a Hong Kong con il marito e i due gemelli, è anche madre di Rebecca Jewel Manenti, ... (Ilfattoquotidiano.it)

“Allucinante”. Heather Parisi - tirano in ballo le sue figlie e scoppia la polemica. Lei interviene - La ballerina, amatissima dal pubblico per tanti anni e ultimamente finita nell’occhio del ciclone anche per il rapporto con Simona Ventura, sul suo profilo Instagram scrive: “Summer Italiano…” e poi tagga il compagno, l’Italia e la frase “Amo la mia vita” col classico cuoricino rosso. La sua vita familiare è tornata alla ribalta poiché la sua seconda figlia, Jacqueline Luna, avuta dalla ... (Caffeinamagazine.it)