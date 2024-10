Gran Piemonte 2024, impresa di Powless (Di giovedì 10 ottobre 2024) Borgomanero, 10 ottobre 2024 - I 182 km da Valdengo a Borgomanero, validi per la 108esima edizione del Gran Piemonte, premiano Neilson Powless (EF Education-EasyPost), che si impone in solitaria in una corsa che invece lasciava presagire l'arrivo in volata del gruppo. La cronaca Una volata in effetti ci è stata ma solo per i cosiddetti battuti, regolati da Corbin Strong (Israel-Premier Tech) e Alex Aranburu (Movistar Team): quarto Filippo Magli (VF Group-Bardiani CSF-Faizanè) in una gara che torna a parlare straniero dopo l'acuto del 2023 firmato Andrea Bagioli (Lidl-Trek). A vincere, per la prima volta in assoluto, è uno statunitense, che trova il quinto successo in carriera, che arriva a sua volta dopo un periodo buio lungo oltre un anno e mezzo. Sport.quotidiano.net - Gran Piemonte 2024, impresa di Powless Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di giovedì 10 ottobre 2024) Borgomanero, 10 ottobre- I 182 km da Valdengo a Borgomanero, validi per la 108esima edizione del, premiano Neilson(EF Education-EasyPost), che si impone in solitaria in una corsa che invece lasciava presagire l'arrivo in volata del gruppo. La cronaca Una volata in effetti ci è stata ma solo per i cosiddetti battuti, regolati da Corbin Strong (Israel-Premier Tech) e Alex Aranburu (Movistar Team): quarto Filippo Magli (VF Group-Bardiani CSF-Faizanè) in una gara che torna a parlare straniero dopo l'acuto del 2023 firmato Andrea Bagioli (Lidl-Trek). A vincere, per la prima volta in assoluto, è uno statunitense, che trova il quinto successo in carriera, che arriva a sua volta dopo un periodo buio lungo oltre un anno e mezzo.

