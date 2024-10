G7 Salute, l'intervento del ministro Schillaci alla tavola rotonda | IL VIDEO (Di giovedì 10 ottobre 2024) ANCONA - "Do il benvenuto a tutti i delegati ed ai membri del G7. La vostra presenza qui oggi riflette il vostro impegno sulle tante tematiche che oggi discuteremo insieme". Inizia così l'intervento del ministro Orazio Schillaci alla tavola rotonda del G7 Salute di Ancona. Il VIDEO integrale. Anconatoday.it - G7 Salute, l'intervento del ministro Schillaci alla tavola rotonda | IL VIDEO Leggi tutta la notizia su Anconatoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) ANCONA - "Do il benvenuto a tutti i delegati ed ai membri del G7. La vostra presenza qui oggi riflette il vostro impegno sulle tante tematiche che oggi discuteremo insieme". Inizia così l'delOraziodel G7di Ancona. Ilintegrale.

G7 Salute - alla Mole arrivano ministri e delegazioni. L'accoglienza del ministro Schillaci | VIDEO - ANCONA - Ad accogliere le delegazioni il ministro italiano, Orazio Schillaci, che ospiterà gli omologhi degli Stati membri (Canada, Francia, Germania, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti d'America), con la partecipazione anche dell'Unione Europea, rappresentata dal presidente del Consiglio... (Anconatoday.it)

G7 Salute. Le priorità della presidenza italiana spiegate dal ministro Schillaci - Concludendo, abbiamo scelto di focalizzare l’attenzione sulle principali sfide sanitarie dei nostri tempi per individuare e tracciare insieme con gli altri Stati del G7 la road map per aumentare la resilienza dei servizi sanitari. IL PNRR La consapevolezza del ruolo che giocano le innovazioni tecnologiche nel modernizzare ed efficientare il sistema sanitario ha portato l’Italia a investire in ... (Formiche.net)

