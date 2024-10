Lanazione.it - Forzano con un piede di porco l’ingresso e portano via soldi e merce: “Non se ne può più”

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Lucca, 10 ottobre 2024 – “Stavolta sto davvero valutando cosa fare, perchè così non si può andare avanti”. La voce di Alfredo Cardella, titolare del negozio “Il mio Caffè“ di Borgo Giannotti, è a metà tra la rabbia e la delusione. Per la terza volta in meno di dieci anni, infatti, arrivando ad aprire il negozio la mattina, ha trovato la porta forzata con undie si è reso conto che i ladri erano entrati, portandosi viae prodotti. “Sono arrivato ad aprire - racconta Alfredo -, diciamo intorno alle 8.30, e mi sono subito accorto che c’era qualcosa che non andava bene. Ho trovato la serratura della porta completamente rotta e aperta. Dentro mi hanno portato via la cassa, compresa quella degli spiccioli, e hanno deciso anche di portarsi via 10 pacchi di caffè, di quelli grandi.