Forte tempesta geomagnetica in arrivo con “probabilità di aurore a basse latitudini”, ma anche problemi alla rete elettrica e blackout radio. Ecco quando accadrà (Di giovedì 10 ottobre 2024) Tutti con lo sguardo all’insù. Una Forte tempesta geomagnetica è in arrivo tra il 10 e l’11 ottobre. C’è incertezza attorno all’esatto momento di arrivo dell’attuale tempesta: informazioni più accurate saranno, ovviamente, possibili col passare delle ore, ma le previsioni indicano più probabile la tarda giornata del 10 ottobre, con i relativi effetti che dovrebbero persistere fino a quella successiva. Secondo il Centro di previsione meteorologica spaziale dell’agenzia statunitense Noaa, la tempesta potrebbe raggiungere la classe G4, la seconda più intensa in una scala che va da G1 a G5. Ciò significa che potrebbero verificarsi problemi alla rete elettrica, danni ai satelliti in orbita intorno alla Terra, blackout radio e interruzioni nei sistemi di navigazione satellitare, oltre alle aurore visibili a latitudini molto più basse del consueto. Ilfattoquotidiano.it - Forte tempesta geomagnetica in arrivo con “probabilità di aurore a basse latitudini”, ma anche problemi alla rete elettrica e blackout radio. Ecco quando accadrà Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Tutti con lo sguardo all’insù. Unaè intra il 10 e l’11 ottobre. C’è incertezza attorno all’esatto momento didell’attuale: informazioni più accurate saranno, ovviamente, possibili col passare delle ore, ma le previsioni indicano più probabile la tarda giornata del 10 ottobre, con i relativi effetti che dovrebbero persistere fino a quella successiva. Secondo il Centro di previsione meteorologica spaziale dell’agenzia statunitense Noaa, lapotrebbe raggiungere la classe G4, la seconda più intensa in una scala che va da G1 a G5. Ciò significa che potrebbero verificarsi, danni ai satelliti in orbita intornoTerra,e interruzioni nei sistemi di navigazione satellitare, oltre allevisibili amolto piùdel consueto.

