Fiumi in piena, frane e ponti chiusi a Seriate, Nembro e Albino. L’Oglio preoccupa: chiusa ciclabile a Cividate (Di giovedì 10 ottobre 2024) Le abbondanti piogge che stanno cadendo incessantemente dalla serata di mercoledì 9 ottobre sulla provincia di Bergamo hanno alzato in modo preoccupante i livelli dei Fiumi Brembo e Serio. Per tutta la giornata di giovedì sulla Lombardia la Protezione Civile ha diffuso un allarme rosso per rischio idraulico e idrogeologico, motivo per il quale nel corso di un vertice in Prefettura si è stabilita la chiusura di tutte le scuole superiori della città di Bergamo, così come di tante altre sul territorio provinciale. In mattinata, dopo un’attenta valutazione, diversi ponti sono stati chiusi al traffico, sia veicolare che pedonale: a Seriate lungo via Italia, ma anche a Nembro, Albino e Cene. Esondato il Borlezza. Sulla statale 42 chiuso il tratto tra Pianico e Costa Volpino per l’esondazione dell’Oneto. Bergamonews.it - Fiumi in piena, frane e ponti chiusi a Seriate, Nembro e Albino. L’Oglio preoccupa: chiusa ciclabile a Cividate Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Le abbondanti piogge che stanno cadendo incessantemente dalla serata di mercoledì 9 ottobre sulla provincia di Bergamo hanno alzato in modonte i livelli deiBrembo e Serio. Per tutta la giornata di giovedì sulla Lombardia la Protezione Civile ha diffuso un allarme rosso per rischio idraulico e idrogeologico, motivo per il quale nel corso di un vertice in Prefettura si è stabilita la chiusura di tutte le scuole superiori della città di Bergamo, così come di tante altre sul territorio provinciale. In mattinata, dopo un’attenta valutazione, diversisono statial traffico, sia veicolare che pedonale: alungo via Italia, ma anche ae Cene. Esondato il Borlezza. Sulla statale 42 chiuso il tratto tra Pianico e Costa Volpino per l’esondazione dell’Oneto.

