Firenze, ginocchiata in volto alla madre: arrestato 24enne (Di giovedì 10 ottobre 2024) Firenze, 10 ottobre 2024 - Aggredisce e minaccia i genitori: arrestato un 24enne. Sabato scorso alla centrale operativa del comando provinciale dei carabinieri di Firenze è arrivata una telefonata da una coppia di genitori, residenti nel quartiere Le Piagge, che chiedevano aiuto. Il figlio 24enne pretendeva di entrare nella loro dell'abitazione. I carabinieri giunti sul posto hanno bloccato il giovane sul pianerottolo nell'atto di sferrare calci alla porta d'ingresso e di minacciare di morte i suoi genitori. Il giovane, solo pochi minuti prima anche ai danni del portone condominiale, al rifiuto di consentirne l'ingresso tanto da parte dei genitori quanto di altri condomini. Riportata la situazione alla calma, i militari di pattuglia hanno cercato di comprendere le motivazioni del gesto e il contesto in cui l'episodio era maturato.

